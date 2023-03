– Noe vi har lyst til å gi det norske folk

Ikke siden 21. juni 2000 har Norge spilt en kamp i et EM- eller VM-sluttspill i fotball. Lørdag starter EM-kvalifiseringen i Spania.

Alle fotballspillerne NTBs utsendte snakket med under samlingen i Marbella, trigges av tanken på å bryte sluttspilltørken.

Mange har lyst til å oppleve gleden og euforien som omga landslaget i fotball den gang det kvalifiserte seg til og deltok i sluttspill.

– Jeg har fått med meg at det var mye glede da, og det er noe jeg og alle på landslaget har lyst til å gi det norske folk. Det er om å gjøre å holde hodet kaldt, ta kamp for kamp og håpe at det går veien. En ting som er sikkert, er at vi alle ønsker det, både alle spillerne og hele Norge. Det er noe av det som kanskje henger høyest for mange av spillerne her, sier Leo Skiri Østigård fra Rauma til NTB (til høgre i bildet).

– Det er definitivt på tide med et sluttspill igjen, sier Ørjan Håskjold Nyland fra Volda.