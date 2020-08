– No må vi passe oss

Varaordførar i Ålesund, Vebjørn Krogsæter (Sp), minner om at dugnaden for å hindre smittespreiing av koronaviruset må halde fram. Tysdag vart det påvist smitte i Ålesund, hos ein av mannskapet om bord i «Viking Star». Krogsæter er ikkje bekymra for smittespreiing frå cruiseskipet i Ålesund, men ber folk vere forsiktige. – No må vi passe oss. Vi må halde fram med dugnaden slik at vi slepp ein situasjon der ein må stramme inn igjen, seier varaordføraren.