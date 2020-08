– Neste NTP blir helt avgjørende

Regjeringa sitt forslag til Nasjonal transportplan kan bli helt avgjørende for riksvei 15 Strynefjellets fremtid. Det mener Rolf Olav Tenden i Thor Tenden transport. I går var samferdselsministeren i Ålesund for å få innspill til NTP. Vegen over Strynefjellet ble åpnet i 1977, men tunnelene er smale og gammeldagse og er en stor utfordring for de som kjører. Tenden sier en større ulykke fort kan føre til at vegen blir stengt. Arnljot Muren i Geiranger Invest mener faren for fjellskred i Storfjorden, aktualiserer behovet for helårsvei fra Geiranger og østover.