– Nedrykk betyr automatisk skifte av trenar

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Søndag sat den tidlegare NRK-medarbeidaren og no nyheitsanker i TV2 på sin faste plass på stadion i Ålesund og såg laget sitt vinne for så å rykke ned. 4-3-siger over Strømsgodset var ikkje nok då Sogndal slo Vålerenga 5–2 og sneik seg forbi Aalesund på knappast mogleg måte.

Riise seier det er lov for AaFK-supporterar å henge med hovudet ei stund. Når det er unnagjort ønskjer Riise at tilhengjarskaren kjem tilbake, støttar laget, kjøper sesongkort for å satse på at 2018 blir ein fest med opprykk til Eliteserien igjen.

Ein skuffa trenar Trond Fredriksen etter kampen mot Strømsgodset. Aalesund vann kampen, men det var ikkje nok til å hindre direkte nedrykk. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Uro

Men han manar til endringar i AaFK og til at klubben går i seg sjølv og tek grep. Han ønskjer ein sterkare og breiare spelarstall og han ønskjer endringar i trenarapparatet.

– Eg ser på neste sesong med uro om det ikkje blir endringar. I mi verd betyr nedrykk automatisk trenarskifte, seier Riise.

– Må finne andre trenarkrefter

Og Riise peikar på trenar Trond Fredriksen som hovudansvarleg for dei sportslege prestasjonane.

– Trenarar blir målt på resultat. Når dei ikkje oppnår desse resultata må dei ta følgjene av det. Då må styret og dei andre finne trenarkrefter som kan føre denne klubben inn i ei ny tid, seier den profilerte AaFK-patrioten.

Riise seier han også ser at det ikkje berre er trenaren si skuld at laget skal spele på nivå to neste år. Men då snakkar han ikkje først og fremst om spelarane. Men han sender eit stikk oppover i organisasjonen.

– Det er klart at det er styret som ikkje har sett at stallen er for liten. Men trenarapparatet har akseptert dette, seier han.

– Burde ha sett dette tidlegare

Neste år skal Aalesund spele i førstevisisjon, det som er nivå to i Noreg. Dette inneber langt lågare inntekter for klubben enn det dei har vore vane til i eliteserien. Nedgangen i inntekter skal ligge på mellom 15 og 20 millionar kroner.

– Dette burde dei ha sett tidlegare. Å rykke ned er det dyraste ein eliteserieklubb kan gjere. Difor burde dei ha fylt opp spelarstallen slik at dei hadde litt å ta av når det blei karantenar og skadar, seier den skuffa AaFK-patrioten.

– Gode føresetnader

Riise meiner at Aalesund har betre økonomiske føresetnader enn både Kristiansund, Stabæk, Sandefjord, BodøGlimt, Haugesund, Sarpsborg og Odd. Sunnmøre har eit næringsliv, eit omland og eit publikumstilfang som gjer at dei skal kunne halde seg i toppen av norsk fotball, seier han.

– Spelarane treng nye impulsar å forhalde seg til. Og klubben må bli attraktiv for gode spelarar. Då er ein god trenar heilt essensielt, seier Riise, som lovar både å fornye sesongkortet og å støtte laget også i 1. divisjon.

Trenar Trond Fredriksen har tidlegare sagt til NRK at han følgjer laget ned til 1. divisjon.

– Eg har fått ein trøkk før, så dette toler eg, sa Trond Fredriksen til NRK søndag.