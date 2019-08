– Naturlig å be om vurdering

Politiadvokat Arnt-Erik Oust sier de har bedt om en judisiell observasjon av mannen som er siktet etter voldshendelsen i Ørskog. – Sakens karakter gjør at det er naturlig at vi ber om en erklæring, sier han. Oust legger til at de har ingen formening om siktedes tilregnelighet. – Det er det for tidlig å si noe om, og når den tid kommer er det fagpersoner som skal si noe om det, sier han. En kvinne i 70-årene døde av skadene og ektemannen be lettere skadd av voldshendelsen sist søndag. Obduksjonsrapporten er foreløpig ikke klar.