– Naturleg å samarbeide

Ei av førestillingane frå Operafestukene i Kristiansund, Turandot, blir no sett opp i Opera Trøndelag i Stjørdal. Operasjef Line Lønning Andresen seier at Kristiansund er den største av distriktsoperaane, og at det difor er naturleg for dei å samarbeide med andre. I neste månad skal den same førestillinga vidare til Sandefjord. Også då skal kostyme, rekvisittar og tilsette frå Kristiansund vere med.