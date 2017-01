– Næringslivet vårt vil blomstre med ny havn

I 30 år har det vært jobbet for å få på plass en ny havn i Surnadal, og næringslivet håper den nye havna vil føre til at mer gods blir flyttet fra veg til sjø.

Mer over på sjø

– Vi har et stort volum som går ut av fabrikken hver dag, og som i dag går på bil, og vi har et håp om at noe av dette kan vi ta over på sjø. I tillegg har vi mye inngående transport, råstoff som vi i dag tar til Trondheim så vi nå håper vi kan ta her, sier Sigmund Aandstad, logistikksjef i Pipelife Norge.

Terje Talgø tror mer av transporten vil gå over sjø i fremtiden. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi ser at for en del av godset så kommer sjøen til å bli en viktig faktor for oss i fremtiden, sier Terje Talgø i Talgø-konsernet som leverer møbler og trelast

Den nye havna skaper nye muligheter i Surnadal. Foto: Roar Halten / NRK

Både for Surnadal kommune og for det lokale næringslivet oppleves det som et lite gjennombrudd at den nye havna er på plass. Det har tatt lang tid, men en statlig bevilgning fra Mat- og landbruksdepartementet på 4,2 millioner kroner har gjort det mulig å realisere den nye havna.

– Dette er bare starten

Den nye tømmerkaia med såkalte roro-rampe (roll on – roll off) er allerede tatt i bruk. Mandag var 70 personer invitert til åpninga. Ti minusgrader la ingen demper på feiringen og gleden over ny havn.

– Nå kan vi skipe ut varer både fra og til havna vår, og jeg tror at dette vil føre til at næringslivet vårt vil blomstre, sier ordfører Lilly Gunn Nyheim (Ap) som sto for den offisielle åpningen.

Karin Halle er daglig leder i Surnadal Hamneterminal. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

– Vi har både rørlager og tømmerlager så nå har startskuddet gått og vi skal utvikle oss fremover, bygge mer, utvide mer. Dette er bare starten, sier Karin Halle, daglig leder i Surnadal Hamneterminal.

Store næringsaktører

Store mengder med rør vil i fremtiden kunne fraktes sjøvegen på grunn av den nye havna i Surnadal. Foto: Roar Halten / NRK

Også daglig leder i Kristiansund og Nordmøre havn, Arnt Honstad, mener det er på høy tid at Surnadal får en havn som møter næringslivets behov. Å samle alt i Kristiansund er ingen løsning, mener han.

– Her er det kjempestore næringsaktører som har behov for å få godset sitt ut. Jeg hører at Pipelife og Talgø har rundt 1000 trailere i året som går ut med gods. Disse bør på båt, både av hensyn til miljøet, men også fordi vi ikke har veger som kan ta unna dette, sier Arnt Honstad.