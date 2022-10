– Næringa drar i nødbremsa

Grunnrenteskatt på havbruk fører til at investeringar blir sett på vent og at tusenvis av arbeidsplassar står i fare. Det meiner Lene Trude Solheim, administrerande direktør i Næringsforeningen Ålesundregionen. Solheim kallar grunnrenteskatten uklok, og seier at heile næringa no drar i nødbremsen. Tal frå oppdrettsnæringa viser at investeringar til ein verdi av 12 milliardar kroner er lagde på is etter skatteforslaget til regjeringa.