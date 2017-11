Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Den rutinerte Aalesund-kapteinen er klinkende klar på at han faktisk gleder seg til søndagens nedrykksdrama i Eliteserien. Enkelt forklart må sunnmøringene ha minst like godt resultat som Sogndal for å sikre kvalifiseringsplassen.

– Vi skal vinne. Det handler ikke om å spille kjempefin fotball eller gjøre noe hokus pokus, men vi må stå samlet som lag. Alle må være mentalt og fysisk klare for det som kommer. Nå står alt på én eneste kamp, og da er det ingen grunn til å holde igjen. Det er bare å smelle til, så får det briste eller bære, sier Riise.

– Tøff oppgave

Det er et medaljejagende Strømsgodset som er motstander for Riise og lagkameratene. Bunnrivalen Sogndal spiller hjemme mot Vålerenga, men hva som skjer i den kampen vil ikke Riise bry seg med før det eventuelt skulle bli helt nødvendig.

For utfordringen Aalesund har mot Strømsgodset er stor nok i seg selv. Tor Ole Skulleruds menn har vunnet åtte kamper på rad, og kan skape mye trøbbel for Andreas Lie i Aalesund-buret.

Andreas Lie sier at det er god stemning i AaFK-troppen før søndagens kamp, og at klubben er i angrepsposisjon. Foto: Allan Eikrem / NRK

– Strømsgodset har både Marcus Pedersen og andre angrepsspillere som er meget gode. Det blir en tøff oppgave. Likevel må vi ikke gjøre det til noe annet enn en vanlig fotballkamp, tenke på våre prestasjoner og ikke alt mulig annet, sier Lie.

Nettopp å finne det rette fokuset og spenningsnivået er en viktig oppgave for trener Trond Fredriksen inn mot søndagens skjebnekamp

– Motivasjonen i seg selv ligger der. Det er det ikke noen tvil om. Så handler det om å justere litt opp eller ned i forhold til hvordan du leser gruppen i timene inn mot kampstart, sier Trond Fredriksen.

Nytt forsvar

Den andre store utfordringen for Aalesund-sjefen er å komponere et lag. Det vanlige midtstopperparet med Kaj Ramsteijn og Oddbjørn Lie er borte med karantener. I tillegg er forsvarsspillerne Daniel Gretarsson og Mikkel Kirkeskov usikre med skader.

– Vi gjør det vi kan for å få de to friske nok til å kunne spille kampen. Så må vi bruke den tiden vi har igjen til kampen og se om de blir klare. Vi skal uansett sørge for å ha elleve mann som er gode nok til å slå Strømsgodset, mener Fredriksen.

Tiden er knapp for Trond Fredriksen, som ikke vet sikkert hvilke spillere han har tilgjengelig mot Strømsgodset. Foto: Allan Eikrem / NRK

Midtbaneduoen Bjørn Helge Riise og Vebjørn Hoff er aktuelle for en plass i midtforsvaret. Ingen av dem har nevneverdig erfaring med posisjonen, men er klare for å trå til.

– En utfordring selvfølgelig, men jeg får takle den jobben jeg blir satt til, sier Hoff, og forsikrer om at både han og laget er klare til å gi alt for å slå Strømsgodset og redde klubben fra nedrykk.

– Jeg gleder meg som en liten unge. Dette blir spennende, konkluderer kaptein Riise.

Vebjørn Hoff fikk noen minutter som midtstopper mot Sarpsborg 08 etter Kaj Ramsteijns utvisning sist søndag. Nå er han bedre drillet i posisjonen. Foto: Allan Eikrem / NRK