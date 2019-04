– Nå er fremtiden lys

Det er en stor merkedag at et enstemmig fylkesting vil bidra til å bygge et nytt opera- og kulturhus i Kristiansund. Det sier fylkespolitiker Line Hoem fra Arbeiderpartiet. Da saken kom opp for fem år siden var det stor motstand fra deler av fylkestinget. Vedtaket i dag skjer etter at regjeringen krevde at prosjektet blir slanket. Nå gjenstår det at regjeringa leverer på statsbudsjettet, for at opera- og kulturhuset skal bli realisert, sier Hoem.