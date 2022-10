– Nå er det tid for å skifte til vinterdekk

Statens vegvesen minner folk om at det går mot vinterføre på veiene. Mønsterdybden skal være minimum tre millimeter uansett hvilken dekktype du har på bilen, og pigger er bare tillatt på vinterdekk.

– Som sjåfør er du ansvarlig for at kjøretøyet har tilstrekkelig veigrep, hele året. Husk at riktig merking og mønsterdybde på dekkene ikke er en garanti for godt nok veigrep, sier Roy Harald Holm i Statens vegvesen.

Bor du i de nordligste fylkene, Nordland, Troms og Finnmark, kan du bruke piggdekk fra 16. oktober til og med 30. april. I resten av landet kan du bruke piggdekk fra og med 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag. Har du piggfrie vinterdekk, kan du bruke disse hele året.