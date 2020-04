– Nå begynner oppsigelsene å komme

15 prosent av bedriftene i Møre og Romsdal vurderer nå oppsigelser som følge av korona-pandemien. Det viser en medlemsundersøkelse som NHO har gjennomført. – Fire prosent av de spurte bedriftene i Møre og Romsdal har allerede måtte si opp ansatte ifølge undersøkelsen. Regiondirektør i NHO i Møre og Romsdal Espen Remme sier at nå begynner oppsigelsene å komme etter at 60 prosent av bedriftene har gjennomført permitteringer. – Dette er trist for ansatte, bedrifter og for lokalsamfunn, sier Remme.