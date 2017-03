– Mørefeltet skal inn

Venstres fylkesvaraordfører i Møre og Romsdal, Gunn Berit Gjerde, er kraftig irritert over at Mørefeltet ikke ligger inn i en resolusjon som er tilrådd til landsmøtet. Resolusjonen krever at de meste sårbare fiske- og gytefeltene blir vernet fra oljeaktivitet.

Lofoten, Senja og Vesterålen er nevnt, men ikke Mørefeltet. Stortingsrepresentant Pål Farstad sier at Mørefeltet skal inn i resolusjonen.