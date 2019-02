– Møreaksen er feil bruk av pengar

Å byggje store fjordkryssingsprosjekt som Møreaksen er heilt feil bruk av pengar. Det meiner Arne Nævra som representerer SV i Stortingets transportkomite. På høgskulen i Molde i går la Statens vegvesen fram tal for komiteen som viser at Møreaksen kan bli 16 milliardar kroner billigare. Nævra meiner det er kritikkverdig at forskarane ved høgskulen ikkje har vore meir involvert.