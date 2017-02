– Møre og Romsdal må gripe mulighetene

Stortingsrepresentantene Helge Orten (H) og Oskar Grimstad (Frp) presenterte planen i Ålesund på vegne av regjeringa etter at statssekretæren i Næringsdepartementet, Dilek Ayhan, på kort varsel måtte melde avbud.

– Må brette opp ermene

Budskapet fra de to stortingspolitikerne var klinkende klart: Møre og Romsdal må ta posisjonen.

– Nå lager vi en havstrategi med store ambisjoner. Vi skal være best på hav. Det betyr også at det ikke er noen andre her i landet som er bedre posisjonert enn Møre og Romsdal til å ta en rolle i dette. Derfor må næringslivet og alle andre brette opp ermene og ta posisjonen, sier Helge Orten.

Godt mottatt

Den fremlagte havstrategien ble godt mottatt, og regjeringen fikk ros for å ha laget en omfattende plan, selv om planen inneholdt lite konkret og politikerne fra regjeringspartiene spilte ballen tilbake til næringslivet.

– Jeg synes det er utrolig positivt at de legger frem en plan som samler så og si alle havnæringene. Selv etterlyser jeg at denne havstrategien også sier noe om reiselivet, men i sum ser dette veldig bra ut, sier konsernsjefen i Ulstein-gruppem Gunvor Ulstein.

– Vi må ta posisjonen, og det er flere ting vi kan ta posisjonen i. Vi er en komplett maritim og marin klynge, og jeg ser frem til at vi setter oss ned i fellesskap og lager gode tiltak som vi vil spille inn til regjeringa.

– Regjeringen mangler handlekraft

Stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) er skuffet over regjeringens havstrategi. Foto: Roar Strøm / NRK

Men Arbeiderpartiet er skuffet og stortingsrepresentant Else May Botten (Ap) menmer regjeringen mangler handlekraft.

– Jeg føler at hele strategien fremstår som uferdig. Det ligger inne mange forslag som skal vurderes. Når du kommer med en strategi og vil være offensiv så bør du ha vurdert ferdig og si noe om hva du faktisk vil. Så jeg synes regjeringa mangler handlekraft og konkrete tiltak for å skape verdier og nye arbeidsplasser fremover, sier Else May Botten.