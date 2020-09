– Møre og Romsdal må få meir

Høgres Vetle Wang Soleim i finanskomiteen på Stortinget meiner at Helse Møre og Romsdal må få meir pengar når Helse Midt-skal fordele pengar til føretaka. Den nye Magnussen-2-modellen skal leggast fram i haust. Finansieringsmodellen legg føringar for kor mykje pengar sjukehusa i Midt-Noreg får i framtida. Soleim seier også at regjeringa vil sjå på om modellen kan bli innført på kortare tid enn fire år. Styret i Helse Midt møtes i dag Trondheim og ordførarar i Møre og Romsdal har sendt eit felles brev til styret der dei krev ei rettferdig fordeling av sjukehuspengane.