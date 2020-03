– Molde er unik

– Biskop Ingeborg Midttømme har bispevisitas i Molde denne uka og det er fokus på domkirka sin betydning. Molde domkirke er hovedkirke for Møre bispedømme, men samtidig skal den være en aktiv menighetskirke for Molde sentrum. Biskopen mener det er fullt mulig å oppfylle begge disse oppgavene. Domkirka skal være et kraftsentrum med viktige oppgaver for bispedømmet og er pålagt å ha gudstjenester alle søn- og helligdager. Midttømme sier at Molde som by er unik sammenliknet med andre byer som har domkirke fordi Molde bare har en kirke.