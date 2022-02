– Miste fornuften fordi han var forelska

Den tidlegare fastlegen sa i retten i dag at han aldri skulle ha innleia eit seksuelt forhold til pasienten i 60-åra. Han sa at han var klar over at det ikkje var etisk rett, men forklarte det med at han miste fornuften fordi han var så forelska. På spørsmål frå aktor avviste han at Statens helsetilsyn var noko organ han skulle ha konferert med for å få råd i situasjonen.