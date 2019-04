– Mistar viktig tid

Ordførar i Aure, Ingunn Golmen, fryktar at tida er i ferd med å renne ut for å få private til å overta Aure rehabiliteringssenter. Den siste veka har verken kommunen eller representantane for det private initiativet fått kontakt med leiinga i Helse Møre og Romsdal. Golmen fryktar at uroa kring leiarskiftet i helseføretaket skal føre til at Aure rehabiliteringssenter mistar viktig tid.