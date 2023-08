– Mindre trafikk gir tryggare skuleveg

I samband med skulestart måndag oppmodar Trygg Trafikk fleire foreldre til å la bilen stå. Regionleiar Per Gjerde seier mange skular er plaga av mykje trafikk rundt skuleområdet, og at dette kan skape farlege situasjonar. Han forstår at mange er avhengige av bil i kvardagen, men trur fleire foreldre kan legge til rette for at barna kan gå eller sykle til skulen. – Mindre trafikk gir tryggare skuleveg, seier Gjerde.