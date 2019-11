– Mindre optimistiske

Brexit og internasjonal uro skaper bekymring i næringslivet i Midt-Norge. Sparebank 1 SMN sitt konjunkturbarometer ble presentert på et frokostmøte i Molde Næringsforum fredag. Det viser at det fremdeles er optimisme hos de fleste lederne og konserndirektør for næring, Vegard Helland, sier de det er stabile utsikter. Likevel er det flere uromoment. – Bedriftslederne rapporterer inn at de er litt mindre optimistiske nå enn for to måneder siden. Sannsynligvis handler det om at det er mer usikkerhet internasjonalt, sier Helland.