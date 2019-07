– Metallsøking kan føre til skadar

Fylkeskonservator Bjørn Ringstad meiner det er behov for at fleire kjenner til kulturminneloven. – Har du funne noko som kan vere eit kulturminne, må du snarast kontakte oss, seier han. Metalldetektor har blitt stadig meir populært dei siste åra og det har vore fleire lovbrot siste åra. Høgsesong for metallsøk og fleire lovbrot dei siste åra. – Den som bruker metalldetektor har ansvar for å sette seg inn i lovar og reglar som er relevante for hobbyen sin. Arkeologiske funn tilhøyrar fellesskapet og fortel om vår felles historie. Metallsøking er ein aktivitet som kan føre til skadar på kulturminna om den vert utført uforsiktig, seier han.