– Måtte avlyse sjukehus-anbud

Helse Møre og Romsdal mener at loven ikke tillot styret å fortsette anbudskonkurransen for byggingen av det nye sykehuset på Hjelset. Entreprenøren Skanska har sagt at Helse Møre og Romsdal har tapt flere hundre millioner på å avlyse anbudskonkurransen for bygging av nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal. Helseforetaket er derimot av en annen oppfatning og viser til lovverket som grunn til at de avlyste anbudet. Det skriver smp.no.