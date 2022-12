– Matjorda må beskyttes

Det må settes inn tiltak for å hindre at dyrebar matjord havner i havet, sier stortingsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap).

Bønder i Surnadal opplever at matjorda deres blir tatt av elva Surna, fordi flomverna rundt elva er ødelagt. De får ikke støtte fra NVE til å bygge dem opp igjen fordi NVE må prioritere andre formål. Kjølmoen vil ta opp problemet i Stortinget.

Stortingsrepresentant Jenny Klinge (Sp) mener verdien av matjorda må settes høyere for å nå opp i kampen om økonomisk støtte.

– Det vil komme mer ras og flom i fremtiden så dette må det bli tatt tak i på en skikkelig måte, sier Klinge.