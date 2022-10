– Matchen mellom sol og vind har store muligheter

En kombinert satsing på vind- og solenergi kan bli fremtiden på Smøla.

På oppdrag frå Møre og Romsdal fylkeskommune skal rådgivingsselskapet COWI bygge en virtuell kopi av et solkraftverk i vindparken på Smøla, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.

Den skal simulere mulighetene for produksjon av elektrisitet ved et energiverk som kombinerer vind- og solenergi.

– I matchen mellom sol og vind ligger det store muligheter, ikke minst fordi solkraft kan rulles ut ganske raskt, sier prosjektleder Nils Rusås Ruud i Cowi til NRK

Han mener dte også har den fordelen at det er et vindkraftanlegg på Smøla fra før slik at det ikke er behov for mer areal.