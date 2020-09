– Maritim industri blir viktig

Leiar i nominasjonskomiteen i Møre og Romsdal Arbeiderparti, Else May Norderhus, meiner komiteen har foreslått ein trio på topp som utfyller kvarandre. Per Vidar Kjølmoen frå Rauma er foreslått som førstekandidat til stortingsvalet neste år, med Åse Kristin Ask Bakke fra Ålesund og Berit Tønnesen frå Kristiansund på andre og tredjeplass. I tillegg til at Kjølmoen er eit kjent namn som kjenner fylket godt, peiker Norderhus på at han har lang erfaring og er svært opptatt av næringsliv, spesielt maritim industri. – Vi er heilt sikre på at det blir utruleg viktige område å jobbe for framover, og eg meiner han vil gjere ein god jobb for å fronte dei, seier Norderhus.