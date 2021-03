– Marginal lønsemd

Oslo Economics konkluderer med at lønsemda for vindkraftanlegget på Haramsfjellet er marginal. Det kjem fram i ein rapport som er laga på oppdrag frå vindkraftmotstandarane, og som blei lagt fram i retten i dag. Selskapet har gjort utrekningar som viser at samfunnsnytten av vindkraftanlegget på Haramsfjellet er langt mindre enn det staten la til grunn då dei sa ja til konsesjon, og at det er høgst usikkert korleis dette ville blitt vurdert om staten hadde alle kort på bordet.