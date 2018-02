– Mannlige sykepleiere trakasseres

En dobbelt så stor andel av mannlige sykepleiere – sammenlignet med kvinnelige – oppgir å ha blitt utsatt for seksuell trakassering, viser en ny undersøkelse. Over 20.000 medlemmer i Norsk Sykepleierforbund har svart på undersøkelsen. 2,8 prosent av de kvinnelige sykepleierne oppgir at de har vært utsatt for seksuell trakassering eller overgrep fra kolleger, ledere eller andre ansatte de siste tolv månedene. Blant mennene svarer 5,5 prosent det samme. – Omfanget av trakassering mot mannlige sykepleiere er større enn jeg trodde, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund til Avisenes Nyhetsbyrå.