– Mangler kunnskap om prosjektet

Ordfører i Haram, Vebjørn Krogsæter fra Senterpartiet sier flere fylkespolitikere ikke har satt seg godt nok inn i Nordøyvegprosjektet som skal binde sammen øyene i Haram og Sandøy med fastlandet. Til NRK sier han at mange heller ikke har forstått planene for hvordan det skal finansiers. Krogsæter sier Nordøyvegforkjemperne arbeider for å få fylkespolitikerne til å forstå. – Det handler i vesentlig grad om statlige midler som i dag blir brukt til ferge, som kan brukes til å bygge vei. Jeg opplever at det er mange som ikke har satt seg inn i finansieringen, for den som virkelig gjør det vil forstå at dette er en unikt prosjekt. Det er en utfordring for fylket å finansiere det i en periode, men utregningene som er gjort viser at der mulig å få til.