– Mangla oversikt

Ifølgje ein rapport frå UDI mangla akuttmottaket for asylsøkarar i Isfjorden i Rauma oversikt over kven som budde ved mottaket. Det framgår av ein rapport etter ein kontroll ved anlegget, skriv Romsdals Budstikke. Mottaket hadde ikkje oppdaterte lister over kven som budde ved anlegget, står det mellom anna i rapporten.