– Målet er å komme på laget

Stian Gregersen fra Kristiansund spilte fra start i tre av Ståle Solbakkens fem første kamper som landslagssjef, men siden har det blitt med fire innhopp og dobbelt så mange kamper som ubenyttet reserve. På spørsmål om stoppersituasjonen sa Solbakken onsdag at han er fornøyd med utvalget. Leo Østigård og Stefan Strandberg har vært førstevalgene, men Andreas Hanche-Olsen banker hardt på døra, og Solbakken nevnte også Gregersen som en god kandidat. – Målet for alle som er her er å komme på laget. Om han vil bruke meg eller ikke så skal jeg være 100 prosent klar. Vi må alle være gode og dra i samme retning hvis vi skal oppleve et EM sammen, sier Gregersen til NTB.