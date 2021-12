– Må vere lik behandling

– Når regjeringa tar heile rekninga for oppløysinga av Viken er det naturleg at dette gjeld dersom Haram går ut av Ålesund, seier stortingsrepresentant Geir Inge Lien frå Senterpartiet. I går gjorde Senterpartileiar og finansminister Trygeve Slagsvold Vedum, det klart at regjeringa tar rekninga for oppløysninga av Viken. Lien meiner alle tvangssamanslåtte kommunar og fylkeksommunar må bli stilt likt.