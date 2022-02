– Må ta ned noko aktivitet

Auken i koronainnlagde ved sjukehusa her i fylket påverkar drifta. Sidan før helga har talet på innlagde med koronasmitte auka frå 7 til 22. Til Tidens Krav seier Erik Solligård, fagdirektør i Helse Møre og Romsdal, at over halvparten av dei 22 er innlagde med covid-19 som hovuddiagnose. Han seier også at dei har tatt ned noko av aktivitet ved Ålesund sjukehus som følge av auken i innlagde. Vidare seier han at sjukehusa handterer situasjonen godt.