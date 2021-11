– Må spele på lag

Fiskeri- og havministeren Bjørnar Selnes Skjæran frå Arbeidarpartiet vil stille opp for den maritime næringa. Den nye statsråden har fått ansvaret for grøn omstilling i den maritime næringa, og seier at næringa må spele på lag for å få det til. Han meiner Møre og Romsdal er ein av dei viktigaste regionane i landet.