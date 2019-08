– Må legge regiondebatten død

Politikerne i Surnadal må legge regiondebatten død, mener Senterparti-veteran og tidligere ordfører i Surnadal, Bergsvein Brøske. Nabokommunen Rindal har gått til Trøndelag mens Halsa blir en del av den nye trønderkommunen Heim. – Regiondebatten har tatt mye tid og energi. Det er feil fokus å diskutere et skifte av fylke nå og det er ikke det som er med å skape rett utvikling, sier Brøske. Han mener det er et krystallklart behov for å ha rett fokus på at Surnadal skal bli en fremoverlent og driftskraftig kommune på Nordmøre.