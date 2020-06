– Må ha eit alternativ

Lufthamnsjef Tor Hånde på Vigra ber om at det blir sett fortgang i arbeidet med å utgreie alternative løysingar for auka trafikk mellom Giske og fastlandet. Trafikken har auka meir enn det tunnelane var dimensjonerte for då dei blei bygde. – Dersom tunnelen må stenge skaper det ein svært vanskeleg situasjon, seier Hånde.