– Må gjere undersøkingar

Ordførar i Ørsta, Stein Aam, er positiv til at Sunnmørsalpene kan bli ny nasjonalpark, men meiner det er nødvendig å undersøke kva konsekvensar det kan få for lokalsamfunnet. Sunnmørsalpane er eitt av regjeringa sine forslag til nye nasjonalparkar. Aam vil ha saka på høyring i kommunen. – Det er eit kvalitetsstempel at dei vil ha ein nasjonalpark der, men spørsmålet er kva restriksjonar det vil legge på områda med tanke på utvikling. Så vi må finne ut kva som blir konsekvensane for Ørsta-samfunnet, seier Aam.