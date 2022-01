– Må få ro

Stortingsrepresentant Helge Orten (H) fryktar at Kommune-Noreg skal bli lamma av omkampar og reverseringa av samanslåtte kommunar.

Regjeringa har opna for at tvangssamanslåtte kommunar kan søke om lausriving. Orten fryktar at dette vil spreie seg.

I eit skriftleg spørsmål til kommunalministeren vil Orten ha svar på om kommunar som frivillig har slått seg saman og skal bli splitta opp.

– Dei samanslåtte kommunane må få ro til å byggje den nye kommunen i staden for å bruke tid og ressursar på omkampar, seier Orten.