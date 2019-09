– Må diskutere regjeringsdeltagelse

Flere Frp-topper mener at partiet må vurdere både politikken de fører og om Frp tjener på å sitte i regjering, etter at de gjorde sitt dårligste kommune- og fylkestingsvalg på over 20 år. Det melder VG. En av toppene er Frank Sve, fylkesleder i Møre og Romsdal. – Det vi har behov for nå er grundige drøftelser i partiet om regjeringsdeltagelse, hva vi får ut av det og politikken vår videre, sier han til avisa.