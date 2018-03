– Må bli stengt ofte

Ellingsøytunnelen er den undersjøiske tunnelen i fylket som oftast blir stengt på grunn uføresette hendingar. Motorstopp, tom for drivstoff eller straummangel, hjul som dett av eller gjenstandar som dett ned i vegbana er vanlege årsaker. – Med over 10.000 bilar i døgnet gjennom ein tunnel under vatn, så må det bli stengt ofte, seier avdelingsdirektør Ole Jan Tønnesen i vegvesenet.