– Må bli flinkere til å prioritere

Dårlig økonomi i Møre og Romsdal politidistrikt går kritisk ut over etterforskingen. Særlig alvorlige saker blir lenge liggende ubehandlet. Det er konklusjonen etter at Statsadvokatene gjennomførte inspeksjon av politidistriktet for en drøy måned siden, skriver Romsdals Budstikke (krever innlogging), som har fått tilgang til inspeksjonsrapporten. Politimester Ingar Bøen, sier til avisa at de kan bli flinkere til å prioritere de mest alvorlige sakene.