– Må auke ambulansekapasiteten

Ambulansekapasiteten i Kristiansund må bli auka når sjukehuset på Hjelset er ferdig, krev hovudutval for helse, omsorg og sosial i Kristiansund.

Leiar Arne Grødahl seier det er stor fare for at det blir samtidskonflikter. Han trur det kan få konsekvensar for akuttberedskapen på heile Nordmøre.

– Ambulansetransporten blir endra når det nye sjukehuset på Hjelset står ferdig, seier Lars Erik Sjømæling, klinikksjef for prehospitale tenester i Helse Møre og Romsdal.

Sjømæling seier det straks er venta ein ny analyse om transportbehovet når fellessjukehuset står ferdig.