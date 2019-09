– Lønnsomheten må opp

Veksten er tilbake og skipsverftenes ordrebøker er fulle, sier Erik Jakobsen i analyseselskapet Menon. I dag presenterte han en analyse av den maritime klyngen i Møre og Romsdal under en konferanse i Ålesund. Bedriftene har arbeid i 19 måneder fremover, og dette er en svært god situasjon, sier Jakobsen. Men lønnsomheten er for dårlig fordi produktiviteten er for lav, og lønnsomheten må opp, sier Jakobsen. Analysen viser også at det i løpet av kort tid har skjedd en klar dreining mot cruisemarkedet.