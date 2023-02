– Løft for kollektivtrafikken i Ålesund

Mandag var det offisiell åpning av nye busstopp på Moa i Ålesund. Dette skal gi et viktig løft for kollektivtrafikken i Ålesund, ifølge rådgiver i FRAM, Inge Rønstad. En rekke bussruter får en mer effektiv passering forbi Moa.

– Dette er et av en rekke tiltak som skal få ned reisetida for de som reiser med buss. Det er det som er det største problemet for kollektivtrafikken, at det går raskere å ta bil. Da må bussen bli raskere for å klare å konkurrere, sier Rønstad.