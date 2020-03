– Legevaktsamarbeid avgjørende

– Innbyggere fra Aukra som tror de kan være smittet av koronaviruset blir sendt til smittevernlegevakta i Molde og testet på testsenteret på Træffhuset. Legevaktsamarbeidet mellom kommunene har vært helt avgjørende for å håndtere den krevende koronasituasjonen, mener ordfører i Aukra, Odd Jørgen Nilssen. Han tror ikke Aukra kommune alene hadde taklet krisen uten legevaktsamarbeidet og er glad for at legevakta i Aukra kan sende pasienter med mistanke om smitte over kommunegrensa til Molde.