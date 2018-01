– Laveste gaupejaktkvote på 20 år

Det er åpnet for jakt på 38 gauper når årets lisensjakt starter torsdag. Det er den laveste kvoten på over 20 år, ifølge Nationen. – Det synes å være en bred enighet om at gaupebestanden i Norge nå bør økes, sier miljøminister Ola Elvestuen (V). Det er bare i rovviltregionene Oppland, Trøndelag og Møre og Romsdal at det åpnes for kvotejakt fram til 31. mars. I Oppland kan det skytes sju gauper, mens tallet i Midt-Norge er på 31.