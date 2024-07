– Lærarutdanningane er i ein særskilt vanskeleg posisjon

– Samla sett er situasjonen positiv, med gode søkjarar og mange på venteliste på f.eks. medieutdanningane innanfor journalistikk, medieproduksjon og PR, seier rektor ved Høgskulen i Volda, Odd Helge Mjellem Tonheim.

De studia med lågast søkartal er i år språk, litteratur og historie, legg rektoren til. Dei slit og med å få folk til lærarutdanningane.

– Lærarutdanningane er i ein særskilt vanskeleg posisjon. Regjeringa har opna for at ein kan søke utan karakterkrav i matematikk og norsk, så det er et bevisst val vi har tatt for å opne opp for at fleire kan ta lærarutdanning, seier han.