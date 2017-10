– Kuttar for dei som har minst

– AUF Møre og Romsdal meiner regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett for 2018 gjer det dyrare for dei som har minst og gir meir til dei som har mest, seier leiar Aurora Dimmen Bratli. Ho peikar blant anna på at maksprisen for barnehageplass blir auka og at det blir kutta 300 millionar kroner i dagpengar til arbeidslause.