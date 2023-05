– Kunne ha vært bedre

Konrad Kongshaug, fylkesleder i Møre og Romsdal Bondelag, mener at årets jordbruksoppgjør kunne ha vært bedre.

Fylkeslederen sier det er positivt at overføringene til landbruket har økt de siste to åra, men at det også samtidig har vært økte kostnader.

– Mitt første inntrykk er at innretningen på ramma er grei for vårt fylke, men det er klart at rammen skulle ha vært høyre når vi hadde et krav på 6,9 og fikk drøye 4,1. Spesielt om man skal snu den negative trenden i landbruket.

Han mener likevel at pengene som er fordelt treffer noenlunde bra for Møre og Romsdal sin del.

– Melkeproduksjon blir prioritert og velferd har en ganske høg prioritering. Men jeg savner en ytterligere styrking på beitebasert produksjon. Det er kanskje der vi skulle ha hatt den ekstra potten som vi mangler, sier Kongshaug.