– Kritiske luftforhold i Geiranger

Luftforurensningen i Geiranger er i perioder så høy at det er helseskadelig og i verste fall kan den være dødelig, slår en ny miljørapport fast. Det skriver Dagbladet. Folkehelseinstituttet ber nå om tiltak for å redusere luftforurensningen i Geiranger i turistsesongen, i et brev til stiftelsen Geirangerfjorden Verdensarv. De siste luftmålingene ble gjennomført to ulike steder i bygda i perioden august 2016 til august 2017 av professor Jörg Løffner ved Universitet i Bonn. I rapporten skal det stå at nivåene av utslipp i turistsesongen er periodevis så høye at de ville øke forverring av sykdom hos dem som allerede har en eksisterende lunge-, hjerte- eller karsykdom, skriver avisen.